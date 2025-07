Venerdì 25 luglio (ore 21:00 – ingresso libero) in Piazza del Popolo a San Pietro Vernotico con il concerto di Yarákä si conclude la decima edizione de Il Cammino Celeste, festival musicale e culturale ideato e diretto artisticamente dalla flautista e compositrice Giorgia Santoro. Il trio tarantino, composto da Gianni Sciambarruto, Virginia Pavone e Simone Carrino, fonde le radici ritmiche africane con le sonorità mediterranee e del Sud Italia. In scaletta, tra gli altri, i brani di Curannera (Zero Nove Nove – Believe): il titolo dell’album è ispirato alla guaritrice, una donna del popolo che esercitava medicina popolare in grado di guarire dal mal di gola al mal di testa, dalle lussazioni alla irregolarità delle fasi biologiche della donne, attraverso pratiche di vario tipo e ricorrendo, contemporaneamente e con gran frequenza, alla scienza attraverso l’utilizzo di erbe, pietre e amuleti. Alle 18:00 (prenotazione obbligatoria WhatsApp 3478227836), in collaborazione con l’Associazione Il Giunco, un cammino ad anello sulla Via Francigena nel parco naturale regionale “Bosco Tramazzone – Cerano”, fra leccete, macchia mediterranea e vigneti. Dal 2016, infatti, la manifestazione propone non solo un programma di concerti ma anche di cammini e percorsi guidati curati da Fabio Mitrotti, in collaborazione con numerose associazioni, con l’intento di valorizzare le vie percorse dai pellegrini in viaggio verso Gerusalemme nella Puglia meridionale, con particolare attenzione al percorso che dal porto di Brindisi conduce fino a Santa Maria di Leuca.

La decima edizione del festival Il Cammino Celeste, con la produzione di Zero Nove Nove, in partenariato con Bari Hi-end, è realizzato con il patrocinio di Associazione europea delle vie francigene e Associazione Le Comunità ospitanti degli itinerari Francigeni della Puglia meridionale e delle amministrazioni comunali di Caprarica di Lecce, Giuggianello, Tricase, Porto Cesareo, Zollino e San Pietro Vernotico con il patrocinio in collaborazione con Associazione Il Giunco, Associazione Meditinere, CEA di Porto Cesareo, Integra Nuove Tecnologie, Centro di cultura sociale di Giuggianello, Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli di Zollino, MC Motors, Associazione Mollare mai, Salentofilia.

INGRESSO GRATUITO

Info concerti 3392063444 – info@ilcamminoceleste.it

Info cammini 3478227836 – walkinsalento@gmail.com

Programma www.ilcamminoceleste.it