Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: domenica 4 gennaio 2026, presso l’I.C. “Pessina-Vitale-Barnaba” in Piazza Italia n°11, si terrà la chiusura dell’undicesima edizione della mostra “Il mio Presepe” a cura dell’associazione “Ostuni è…” in collaborazione con il MEIC Gruppo di Ostuni, Lo Scudo, Giornale di Puglia e Italia Love Tv e patrocinato dal Comune di Ostuni.

Durante questa serata, alle ore 18, si terrà un momento con letture augurali dedicate ai presepi, al Natale e al nuovo anno. L’evento è a cura del MEIC in collaborazione con l’associazione “Ostuni è…”.