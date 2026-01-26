“Rigenerare la terra, organizzare il lavoro” è il titolo scelto dalla UILA, Lega comunale di San Michele Salentino, per l’assemblea congressuale, che esprime l’attenzione che il sindacato dedica oggi e intende rafforzare in futuro nella difesa della dignità e dei diritti di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori.
L’appuntamento è fissato per martedì 27 gennaio 2026 alle ore 18:00, presso il Salone “Michele Lerna”, in via della Repubblica 2 a San Michele Salentino. Nel corso dell’assemblea interverranno dirigenti e rappresentanti sindacali della UILA, che contribuiranno al dibattito congressuale con riflessioni e proposte orientate alla valorizzazione del lavoro, alla promozione della dignità delle persone e al rafforzamento delle politiche a sostegno del comparto agricolo.
I lavori, che verranno introdotti da Giovanni Allegrini in qualità di Segretario responsabile della Lega comunale UILA di San Michele Salentino, saranno presieduti da Luigi Vizzino, Segretario generale UILA Brindisi; interverranno Stefano Frontini, Segretario generale UIL Puglia, e Piero Buongiorno, Segretario generale UILA Puglia. Il dibattito congressuale sarà concluso da Gabriele De Gasperis, Segretario nazionale UILA.
