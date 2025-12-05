Si svolgerà domani, sabato 6 dicembre, presso “La Saletta”, il nuovo spazio culturale in via Cavour 6, la presentazione alla cittadinanza della nuova Pro Loco San Vito dei Normanni “Porta del Salento”. L’evento, in programma per le 16.30, aprirà di fatto il lungo pomeriggio con cui a San Vito si inaugura il palinsesto di iniziative comunali per le feste natalizie.

Dopo la presentazione ufficiale da parte del neo-presidente della Pro Loco Dario Romano, Pierangelo Argentieri, Presidente Federalberghi provinciale, rifletterà sul quale ruolo possa avere il territorio brindisino nel sistema turistico-culturale pugliese. Interverranno anche Rocco Lauciello, Presidente del Comitato Regionale UNPLI Puglia APS (l’UNPLI è l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) e il Sindaco Silvana Errico.

Al termine del breve incontro, lungo Corso Leonardo Leo, tra zampogne e poesie a tema scritte da autori locali, sarà simbolicamente inaugurata l’iniziativa “Presepi in vetrina”, uno dei primi appuntamenti promossi dalla neonata Pro Loco. Sono coinvolti, fino al 6 gennaio 2026, 18 esercizi commerciali del centro storico, in un ideale itinerario sotto il segno della Natività: nelle loro vetrine faranno bella mostra degli artistici presepi (metà dei quali provengono dalla collezione privata della socia Pina Epifani).

Sarà poi lo stesso suono della zampogna ad accompagnare i presenti fino a Piazza Leonardo Leo, dove, intorno alle 18, avrà luogo l’accensione delle luci e dell’albero di Natale in un evento per grandi e piccini promosso dalla Civica Amministrazione e dall’Associazione 72019.