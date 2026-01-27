Domenica 1° febbraio, il tratto del lungomare interno alla base navale di Brindisi, compreso tra porta Revel e porta Monsignore, sarà aperto alla popolazione, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Come già avvenuto lo scorso novembre, l’iniziativa che rinnova e consolida il legame tra la Marina Militare e la cittadinanza, consentirà di passeggiare dal centro di Brindisi fino al parco Cillarese, lungo un percorso panoramico solitamente non accessibile al pubblico e custode dei luoghi simbolo della città.