È in tour da alcune settimane per presentare il suo libro “La forza sia con te – Cronaca di una missione in Ucraina” e domenica 15 marzo sarà a San Vito dei Normanni, unica tappa nel Brindisino: Andrea Iacomini, giornalista e Portavoce nazionale di UNICEF Italia, sarà il protagonista di un pomeriggio di testimonianze, di riflessione e di impegno.

L’iniziativa, promossa dal Comitato provinciale per l’UNICEF di Brindisi, che proprio a San Vito dei Normanni ha la sua sede, è realizzata in collaborazione con Taberna Libraria di Latiano e si avvale del patrocinio della civica amministrazione. Si terrà ne La Saletta di via Cavour, con inizio alle ore 17.

“La forza sia con te” è un libro che – come scrive nella sua prefazione l’inviato di Avvenire, Nello Scavo – nasce dalla “necessità di non voltare lo sguardo, di non permettere che l’assuefazione diventi complicità. Non possiamo permetterci – aggiunge Scavo – di essere indifferenti mentre un’intera generazione di bambini viene sacrificata sull’altare delle nostre guerre, dei nostri interessi economici, della nostra geopolitica. Del nostro silenzio”.

“La forza sia con te” è un libro necessario, dunque, anche per essere di concreto aiuto a quelle popolazioni e soprattutto a quelle bambine e a quei bambini che a stento sopravvivono in una martoriata area di guerra, non così distante da noi. I diritti d’autore, infatti, vengono devoluti ai progetti dell’UNICEF in Ucraina.

Il libro è già disponibile in prevendita presso la sede del Comitato provinciale UNICEF, in via Annibale De Leo n. 60 a San Vito dei Normanni (aperta dalle 17 alle 19) e può essere prenotato scrivendo a comitato.brindisi@unicef.it