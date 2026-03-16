

Domenica 22 marzo, alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Benedetto a Brindisi, si terrà il concerto “Dedicatoria” del maestro Giancarlo Dipierro, chitarrista che svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero collaborando con istituzioni come Camerata Musicale Barese, Fondazione Piccinni, Eurorchestra, Accademia Tadini, Falaut Festival, Gitarren Tage di Vaihingen e Festival della Valsesia, come solista ed in duo con Antonino Maddonni.

Il repertorio del concerto per chitarra spazia dalle musiche di Bach (Sonata per violino BVW 1001 trasc. per chitarra), Llobet (3 Canciones Populares Catalanas), Tarrega, Villa-Lobos e Depreter.

Vincitore del primo premio al Golden Classical Music Awards 2019 di New York, che lo ha portato a esibirsi nella prestigiosa Carnegie Hall, e premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali, Giancarlo Dipierro, inizia lo studio della chitarra all’età di 11 anni, diplomandosi con lode al Conservatorio di Bari sotto la guida di Roberto Lambo. La sua formazione si arricchisce con masterclass di maestri internazionali come Claudio Piastra, Manuel Barrueco e soprattutto David Starobin, grazie al quale approfondisce il repertorio ottocentesco su strumenti d’epoca.

Laureato con lode in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Bari con una Tesi Sui compositori inglesi del XX secolo, affianca all’attività concertistica quella didattica, con incontri dedicati alla chitarra dell’Ottocento e insegnando nelle scuole statali ad indirizzo musicale. Nel 2017 pubblica l’album “La Rose – 19th Century Guitar Music”, che riscuote grandi consensi da alcune delle testate chitarristiche più importanti, come Classical Guitar Magazione, DotGuitar, Seicorde, Gitarre und Laute.

Ingresso gratuito