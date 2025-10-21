Si concludono domenica 26 ottobre, le attività di valorizzazione del Castello Alfonsino dal titolo “Il Castello racconta: Arte, Storia e Comunità nella fortezza sul mare”, iniziativa promossa dall’Associazione Le Colonne, sotto l’egida della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Si terrà, infatti, alle ore 16:00, la visita sul tema “Ars bellica al Forte: tra Quattrocento e Cinquecento”, condotta dall’archeologa dell’Associazione Le Colonne, la dottoressa Laura Santovito.

La visita approfondirà gli aspetti dell’architettura militare, in un periodo di grande cambiamento per le tecniche belliche che hanno modellato i sistemi difensivi delle fortezze a cavallo tra XV e XVI secolo.

Gli appuntamenti proposti nel corso di questa iniziativa, da settembre a ottobre, tra cui visite tematiche, visite teatralizzate, così come visite e laboratori a misura di bambino, sono stati accolti con grande entusiasmo dal pubblico.

Per il mese di novembre saranno presto pubblicizzate le nuove iniziative che metteranno al centro il Castello Alfonsino e la sua storia, affinché possa proseguire il legame mai sopito tra castello e comunità.

