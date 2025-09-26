Si svolgerà domenica, 28 settembre, in piazza Ciaia a partire dalle ore 10, la classica festa dell’Open Day della Junior Fasano, dedicata a tutte le bambine/ragazze ed a tutti i bambini/ragazzi dai 5 anni in su. L’evento, a cui presenzieranno anche gli atleti della prima squadra, permetterà ai partecipanti, che riceveranno anche una maglietta in omaggio, di sperimentare tutto ciò che sarà svolto in orario pomeridiano durante l’intera annata sportiva, sotto l’occhio attento di tecnici qualificati.

Nello specifico, nel corso della stagione, i più piccoli si dedicheranno ad attività ludico-sportiva, atta a sviluppare i fondamentali fisico-atletici (coordinazione, corsa, elevazione…), mentre i più grandi saranno impegnati in allenamenti propedeutici alla pallamano.

Dopo l’Open Day, tutti gli interessati godranno di una settimana di prova gratuita, con il costo successivo per partecipare alle attività del settore giovanile della Junior Fasano che è di 30€ mensili (100€ il pacchetto di 4 mensilità).

A tal proposito sono disponibili una serie di incentivi economici, qui specificati:

– Voucher per un massimo di 400€, da parte della Regione Puglia, per i minori che praticano sport (valido sia per normodotati che per minori con disabilità, le cui famiglie devono essere residenti in Puglia ed avere un ISEE massimo di 17.000€ fino a 3 figli, di 28.000€ in caso di 4 o più figli. Le domande vanno inviate entro le ore 12 del 16 ottobre tramite il portale https://moduli.regione.puglia.it/);

– Fondo Dote Famiglia, per un massimo di 300€ per individuo, da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (valido per un massimo di due figli, le cui famiglie devono avere un ISEE massimo di 15.000€. Le domande vanno inviate tramite il portale https://avvisibandi.sport.governo.it a partire dalle ore 12 di lunedì 29 settembre, e saranno accolte in ordine cronologico fino ad esaurimento fondi). La Junior Fasano è tra le poche società della Regione ad aver aderito a questo bando.

Il club è a disposizione per la modulistica necessaria per la compilazione delle domande.

Per informazioni sull’attività giovanile della Junior Fasano è possibile contattare Cristina (329/8289118) o Piero (340/9416659).

