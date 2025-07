Il libro

Cosa accadrebbe se l’immortalità non fosse solamente un sogno, ma una possibilità concreta e alla portata di tutti? Rispondere a questa domanda è l’obiettivo di questo libro in cui storia e leggenda, scienza e spiritualità, simboli e conoscenze segrete si intrecciano per rivelare un mistero che da secoli affascina le generazioni: il potenziale umano di trascendere la morte e vivere in eterno, non solo nell’anima, ma anche nel corpo.

A fare da guida al lettore in questo viaggio appassionante è il più famoso immortale della storia: il Conte di Saint Germain, grande iniziato, avventuriero, spia, alchimista e mago, le cui tracce disseminano praticamente tutto l’arco della storia e che qui apre le porte di un universo sconosciuto, popolato da santi come Gesù e Maria di Nazareth, di avatar orientali come Babaji e di veggenti moderni come Gustavo Rol, Angela Volpini e Grigori Grabovoi, le cui esperienze sfidano ogni logica e ci conducono a una revisione senza precedenti dei limiti della nostra esistenza.

Più che un libro, quello di Giulietta Bandiera vuole essere un portale verso un nuovo modo di concepire la morte e la vita stessa, trascendendone i limiti.

L’autrice traccia infatti un percorso che integra la sapienza millenaria dei grandi maestri, con gli insegnamenti più attuali della psicologia, della fisica e della storia del pensiero, ricercando una “ricetta dell’immortalità” concretamente applicabile da ogni singolo lettore.

Il suo è un invito a sfidare soprattutto ciò che pensiamo di sapere su noi stessi e sulla vita, per guardare oltre la nostra limitatezza apparente, per aprirci alla nostra dimensione infinita.

Il libro contiene inoltre, come bonus aggiuntivo, un QRcode attaverso il quale il lettore potrà fare esperienza diretta di una delle pratiche segrete di Saint Germain, attraverso una meditazione esclusiva guidata dalla voce dell’autrice e corredata dalle suggestive musiche terapeutiche di Capitanata.

Autrice:

Giulietta Bandiera, giornalista, autrice radiotelevisiva e formatrice, è una fra le voci italiane più autorevoli nel campo dell’evoluzione coscienziale. Con venti libri al suo attivo e una lunga carriera che l’ha vista autrice per le reti RAI e Mediaset, oltre che per i maggiori gruppi editoriali italiani, è da sempre un’appassionata promotrice del dialogo fra scienza e spiritualità. Le sue opere, come le sue conferenze, i suoi seminari e convegni, ispirano le persone da oltre trent’anni a procedere lungo un cammino di consapevolezza e autorealizzazione.