Si chiama Tutte le Storie del Mondo la rassegna organizzata da Factory Compagnia Transadriatica, Meridiani Perduti Teatro e Inti/Luigi D’Elia, col patrocinio ed il sostegno del Comune di Brindisi e Regione Puglia.

Un cartellone teatrale dedicato alle ragazze e i ragazzi della nostra città che alternerà matinée riservati alle scolaresche ad appuntamenti pomeridiani di domenica per le famiglie.

Lo storico Cinema Teatro Impero sarà la cornice di questo ricchissimo cartellone.

Al via domenica 8 gennaio alle 17.30 con PETER PAN di Factory compagnia e Spario Toscana con la regia di Tonio De Nitto, uno spettacolo delicato, divertente e onirico capace di incantare grandi e piccini grazie alla straordinaria carica degli interpreti e all’uso immaginifico di tecnologie come il videomapping. Uno spettacolo da gustare con tutta la famiglia.

L’ispirazione viene dalle avventure di Peter e Wendy e dall’atmosfera un po’ misteriosa del primo romanzo di James Barrie, Peter Pan nei Giardini di Kensington.

L’isoladelmaipiù, Neverland, è forse dentro la testa di ogni bambino, un posto dove vanno a finire le cose dimenticate dai grandi, per cui non c’è spazio nella vita reale.

E’ qui che Wendy riesce a trovare la giusta distanza con il suo essere bambina, qui che sente il desiderio di crescere, di abbandonare l’isola senza recidere quel legame con la propria infanzia che fatica a rimanere con noi tutta la vita: una finestra che chiudiamo diventando grandi e che, invece, dovremmo tenere aperta, in contatto con la nostra realtà e il nostro essere adulti.

Martedì 10 gennaio lo spettacolo sarà proposto in matinèe per le scuole aprendo la lunga serie di appuntamenti per gli studenti di tutte le età.

“Siamo molto contenti di poter riportare a Brindisi il teatro per ragazzi” ha detto il direttore artistico Tonio De Nitto “soprattutto perché non lo facciamo con sporadici eventi, ma attraverso la costruzione di un cartellone fitto e articolato che si rivolge a tutte le fasce di età e attraversa linguaggi multidisciplinari e forme artistiche diverse e soprattutto mette diverse realtà brindisine che operano con professionalità e ottengono grandi riconoscimenti in tutta Italia”

La sezione domenicale dedicata alle famiglie prosegue il 12 febbraio con Ippolito Chiarello e il suo “Mattia e Il Nonno” (Vincitore Premio Eolo 2020 come miglior spettacolo dell’anno) tratto dal racconto di Roberto Piumini. L’ultimo evento per le famiglie è invece con Luigi D’Elia in “Tarzan Ragazzo Selvaggio” una produzione Teatri di Bari e Inti scritto con Francesco Niccolini.

INGRESSO 6 EURO adulti e bambini

INFO E PRENOTAZIONI 338.7733796, 349.4490606

Il botteghino del Teatro Impero sarà aperto dalle ore 16.00

