Nell’ambito del progetto “Le@zioni di Legalità”, promosso dall’Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni, il prossimo 19 maggio, alle ore 10.30, nella Chiesa di San Domenico, Don Antonio Coluccia (il prete antidroga) incontrerà gli studenti delle locali scuole secondarie di primo grado e con loro dialogherà sul tema del fenomeno della droga tra i giovani.

Sarà un’importante esperienza per i ragazzi di San Vito dei Normanni incontrare il “prete antidroga”, da anni impegnato nella lotta contro lo spaccio e alla criminalità organizzata.

Nato a Specchia, in provincia di Lecce, nel 1975 Don Antonio Coluccia ha lavorato prima come operaio in una fabbrica manufatturiera nel leccese, poi nel 1996 ha fondato un associazione di volontariato per assistere i poveri e da lì ha maturato l’idea di farsi sacerdote.

Diventato prete ha iniziato ad operare nella capitale, precisamente a San Basilio, dove ha deciso di proseguire nella sua battaglia dando filo da torcere alle diverse organizzazioni criminali che controllano lo spaccio di droga a Roma e per tale suo impegno è stato più volte minacciato, motivo per il quale è attualmente sotto scorta.