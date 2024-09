Luis Hernáiz Daschner è un nuovo giocatore del Brindisi FC. Classe ’99, originario di Cuenca, città spagnola della Castiglia-La Mancia, è un centrocampista offensivo che ha nella velocità una delle armi migliori e può giocare sia al centro che sugli esterni. Cresciuto nelle giovanili di Altletico Madrid e Villareal, con il “Submarino amarillo” si mette in luce grazie alle qualità tecniche e alla duttilità tattica fino a costellare subito il suo percorso di esperienze importanti. Nel 2022 approda alla Vibonese in arrivo dal Polideportivo Cacereño, quarta serie spagnola, con in dote 24 presenze e un gol. Quindi la scorsa stagione a Manfredonia, agli ordini di mister Franco Cinque, con 22 presenze e due reti all’attivo.

Il Brindisi FC ha tesserato il giocatore Giorgio Viti. Centrocampista classe ’99 originario di Anagni, in provincia di Frosinone, uno dei protagonisti lo scorso anno del campionato del Manfredonia nel girone H della serie D, con 23 presenze complessive. Cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, con i canarini compie la trafila delle giovanili, nel 2019 approda in prestito al Rimini in serie D giocando una grande stagione, coronata da 31 presenze, 4 reti e un assist, e contribuendo in modo decisivo alla promozione dei biancorossi, al punto di convincere i dirigenti romagnoli all’acquisto a titolo definitivo. Quindi le stagioni con le maglie di Pistoiese, nuovamente Rimini, Paganese, RG Ticino, Anagni e, infine, quella biancoceleste del Manfredonia.