Giovedì 13 novembre, alle ore 18.30, presso la History Digital Library di Brindisi (Casa del Turista, viale Regina Margherita 44) Carlo Annese e Gianmarco Di Napoli presenteranno il podcast “Doppio fondo”.

Il podcast, in sei episodi più uno extra, sarà pubblicato dal 14 novembre ogni venerdì su Corriere.it, Spotify e sulle altre principali piattaforme audio.

Due omicidi risolti oltre venti anni dopo da una squadra di investigatori ricostituita con gli stessi uomini. Un pentito che accusa due suoi fratelli. Un testimone oculare che confessa di aver mentito per paura di essere ucciso. E l’intera Corte d’Assise in trasferta davanti a un pozzo, alla ricerca di resti umani, fatti a pezzi e carbonizzati.

Sullo sfondo, una città che sognava di diventare il più grande polo chimico d’Europa ed è rimasta immersa, per 25 anni, in un clima di illegalità, tra il contrabbando di sigarette e la mafia sanguinaria della Sacra Corona Unita.

In sei episodi, ogni venerdì, Carlo Annese e Gianmarco Di Napoli ricostruiscono uno dei cold case più clamorosi e sconosciuti degli ultimi anni, con le voci dei protagonisti e gli audio delle udienze e delle intercettazioni ambientali.

Musiche originali di Giuseppe Giroffi.

Carlo Annese, nato a Brindisi nel 1964, giornalista, è stato per oltre sei anni vicedirettore del mensile GQ, dopo un’esperienza ultraventennale alla Gazzetta dello Sport, prima come inviato e poi come responsabile delle pagine “Altri Mondi”. Ha vinto il Premio Bancarella Sport 2010 con il libro “I diavoli di Zonderwater” (Sperling&Kupfer). Nel 2016 ha fondato Piano P, il primo network di podcast giornalistici di qualità in Italia, originali e branded.

Gianmarco Di Napoli, nato a Brindisi nel 1967, giornalista, dal 1991 al 2002 è stato cronista di giudiziaria e nera per il Nuovo Quotidiano di Puglia. Dal 2004 al 2013 ha fondato e diretto il quotidiano “Senzacolonne”. Attualmente è direttore del quotidiano on line “Senza Colonne News” e del settimanale “Il7 Magazine”. Collabora inoltre con Antenna Sud e Ciccio Riccio.