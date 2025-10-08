È partito il 2 ottobre, presso la Biblioteca Comunale di Ostuni, il corso gratuito di inglese commerciale di secondo livello promosso dal Distretto Urbano del Commercio “Città Bianca” con il sostegno del Comune di Ostuni. L’iniziativa, rivolta agli operatori del commercio e del turismo, ha registrato un interesse straordinario: dalle 25 iscrizioni inizialmente previste, si è passati a oltre 50 partecipanti, grazie alla decisione condivisa tra il DUC, il Sindaco e l’Assessorato alle Attività Produttive di accogliere tutte le domande pervenute.

Un segnale forte e incoraggiante che testimonia la volontà degli esercenti ostunesi di investire nella propria crescita professionale e nell’elevazione della qualità dei servizi offerti. In una città sempre più internazionale, la padronanza dell’inglese rappresenta una competenza strategica per accogliere e dialogare con i turisti provenienti da ogni parte del mondo.

Il corso, articolato in 20 lezioni da 2 ore ciascuna per un totale di 40 ore, si svolge ogni martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 e alterna teoria, esercitazioni pratiche e simulazioni di situazioni reali, con l’obiettivo di rafforzare le competenze linguistiche in ambito commerciale e turistico.

Particolarmente meritoria è la disponibilità dimostrata dagli operatori, che hanno scelto di dedicare il proprio tempo libero alla formazione, rinunciando a momenti di riposo per migliorare le proprie performance professionali. Un gesto che esprime senso di responsabilità, visione e desiderio di contribuire attivamente alla crescita dell’identità turistica e commerciale della Città Bianca.

Il DUC Ostuni e l’Amministrazione Comunale esprimono profonda soddisfazione riconoscendo in questo entusiasmo un segnale concreto di vitalità del tessuto economico locale e una conferma della bontà dell’investimento in formazione come leva di sviluppo.