Il Comitato Permanente Regionale di Protezione Civile della Regione Puglia ha promosso un’iniziativa educativa rivolta agli studenti delle scuole del territorio, finalizzata a diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione attraverso “Picci”, la nuova mascotte ufficiale nata per avvicinare i più giovani ai temi della solidarietà, della responsabilità e della partecipazione civica.

Il progetto, inserito nel programma di sensibilizzazione e formazione dedicato al mondo della scuola, prevede una serie di incontri presso diversi istituti scolastici della Puglia, con l’obiettivo di coinvolgere studenti e docenti in attività interattive e momenti di confronto dedicati alla conoscenza del sistema di protezione civile e alle buone pratiche di sicurezza quotidiana.

Lunedì 13 ottobre, alle ore 10.00, in occasione della settima Settimana nazionale della Protezione Civile, il progetto farà il suo esordio a Brindisi, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Giulio Cesare” dell’I.C. Commenda.

Al termine della presentazione del progetto in argomento, sarà proiettato in anteprima il teaser trailer del cartone animato “Picci”, un prodotto audiovisivo educativo e coinvolgente che, con linguaggio semplice e colori vivaci, racconterà ai bambini il mondo della Protezione Civile e le corrette modalità di comportamento in caso di emergenza.

Durante l’incontro, gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con i rappresentanti del sistema di Protezione Civile regionale e provinciale e di scoprire, insieme a “Picci”, come ciascuno, nel suo piccolo, possa contribuire alla sicurezza della comunità.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’incontro.