La Global Sumud Flotilla è una iniziativa umanitaria internazionale organizzata da alcuni settori della società civile con l’obiettivo di rifornire di viveri e medicinali la popolazione palestinese afflitta dalla carestia e di conseguenza stabilire un corridoio marittimo umanitario.

Il mare come simbolo di solidarietà oltre i confini. Il sostegno, espresso anche attraverso l’arte, parte da Brindisi, città di mare, di confine e di accoglienza. Dalla collaborazione tra la musica di Amerigo Verardi, la voce di Paola Petrosillo e i versi dialettali del poeta brindisino Franco Romanelli nasce “E tu addò stavi” (NOS Records Label), una canzone che diventa manifesto di pace.

Un grido di solidarietà e di sostegno per la Palestina, per Gaza e per le azioni della Global Sumud Flotilla.

Un tessuto di affascinanti sonorità world ricama il testo scritto in vernacolo da Franco Romanelli, poeta e maestro d’ascia.

Una riflessione inquieta, dolorosa e ribelle, su un presente in cui molti si sentono increduli e impotenti.

L’opera nasce dalla necessità di raccontare e fare memoria dell’esperienza unica della Global Sumud Flotilla in un tempo particolarmente buio della Storia del mondo e con la riconoscenza per gli attivisti che nell’autunno scorso hanno tentato con coraggio e determinazione di raggiungere la costa della Striscia di Gaza.

“E tu addò stavi” è un messaggio di pace e invita a una riflessione sociale sul proprio posizionamento rispetto agli eventi nel mondo.

Un progetto auto finanziato e senza fini di lucro che include due importanti contributi: un lyric video realizzato da Camilla Gorgoni e un’immagine iconica di copertina realizzata da Filippo Motole.

La canzone è disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme musicali. Dal 19 marzo anche su Youtube col suo videoclip ufficiale firmato da Camilla Gorgoni.

“E tu addò stavi” sarà presentato venerdi 20 marzo nel corso di Radiazioni Cult Musica Poesia Resistenza. Diretta radiofonica e streaming dalle ore 22.00 su Ciccio Riccio.

MARCO GRECO