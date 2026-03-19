Ultima chiamata per chi vuole rimettersi in gioco e rafforzare le proprie competenze professionali. ECIPA Brindisi annuncia l’avvio dei nuovi corsi gratuiti nell’ambito del Programma GOL (Avviso 3/2023), con partenza fissata tra il 26 e il 30 marzo 2026.

Si tratta di percorsi formativi rivolti a disoccupati, inoccupati e lavoratori con basso reddito, con l’obiettivo di favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso competenze concrete e immediatamente spendibili.

Nel dettaglio, sono due i corsi in partenza. Il primo, inserito nel Percorso 2, è il “Tecnico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” (codice 1150), della durata di 70 ore, che si terrà in via Bruce Sabin 2 a Brindisi. Il secondo, previsto nel Percorso 3, è quello per “Addetto alla segreteria” (codice 453), più articolato, con una durata di 200 ore, in programma in viale Belgio 30.

La partecipazione è gratuita e prevede anche un sostegno economico: un’indennità di frequenza pari a 3,50 euro l’ora per disoccupati e inoccupati, oltre a un rimborso forfettario per le spese di viaggio destinato a tutti i corsisti.

Per accedere ai percorsi è necessario rivolgersi al Centro per l’Impiego del proprio territorio, richiedere l’iscrizione al Programma GOL e, una volta completata la profilazione, indicare il codice del corso ECIPA scelto. Va ricordato che la possibilità di iscrizione è subordinata al profilo assegnato dal Centro per l’Impiego.

Con i posti limitati e le iscrizioni in chiusura, l’invito è a muoversi rapidamente. Per informazioni è attivo anche un contatto WhatsApp dedicato. L’occasione è concreta: formarsi oggi per costruire nuove opportunità di lavoro domani.