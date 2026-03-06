Sabato 7 marzo, presso la sede di Ekoclub International Brindisi al quartiere La Rosa, in Via delle Mimose 24,dalle ore 10.30 alle 12.30, si svolgerà un seminario formativo dal titolo : “Conoscere per Prevenire- come usare SPID e Cassetto fiscale in sicurezza”.

Un corso gratuito, su cosa può essere fatto con lo SPID, i controlli nel Cassetto Fiscale, quali dati sono visibili on line, quali comunicazioni arrivano in area riservata, come proteggere l’identità digitale

Ci saranno i saluti del Presidente arch. Massimo Roma, la Relazione della dott.ssa Sandra La Rosa, per un evento a cui hanno dato il proprio supporto e contributo Confartigianato Brindisi-Bari-Bat, Brindisi Cuore, l’Istituto Comprensivo Casale Brindisi, Società Storia per la Patria Puglia-sez. di Brindisi, Istituto Comprensivo Bozzano-Centro Brindisi, CSEN –Comitato Provinciale Brindisi.

In sostanza, un’ Associazione sempre più aperta al territorio, ai bisogni e le esigenze della comunità, naturalmente dei nostri soci e iscritti che da anni ci seguono.

EKOCLUB INTERNATIONAL BRINDISI