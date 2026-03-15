Una serata bellissima che sancisce un risultato straordinario per il Sindaco Angelo Pomes, eletto Presidente della Provincia di Brindisi. Oggi il centrosinistra brindisino vince perché si è dimostrato unito, forte e coeso attorno al progetto del Partito Democratico.

Sono davvero felice per Angelo, al quale ho già garantito il mio massimo supporto.

Insieme faremo squadra per portare la voce e le priorità del territorio brindisino direttamente in Consiglio Regionale.

Facendo rete tra le istituzioni, renderemo la nostra provincia politicamente più forte, pronta ad affrontare da leader le sfide di questa fase cruciale per il nostro futuro.