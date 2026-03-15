Il Partito Democratico Puglia rivolge i propri auguri di buon lavoro ad Angelo Pomes, eletto nuovo Presidente della Provincia di Brindisi.

La sua affermazione rappresenta un risultato importante per il centrosinistra e conferma la forza, il radicamento e la credibilità di una coalizione che, anche in questa occasione, ha saputo raccogliere consenso e fiducia sui territori.

È un successo che premia il lavoro portato avanti in questi anni dagli amministratori locali, dal Partito Democratico e dalle forze progressiste della provincia.

L’elezione di Angelo Pomes si inserisce in un quadro politico chiaro: il centrosinistra pugliese continua a dimostrarsi solido, competitivo e capace di guidare i processi istituzionali e amministrativi nelle comunità locali. Un risultato che rafforza ulteriormente il percorso comune in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Ad Angelo Pomes va il nostro augurio di svolgere al meglio questo incarico, nell’interesse della provincia di Brindisi, dei Comuni e delle cittadine e dei cittadini che quel territorio rappresentano.