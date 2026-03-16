“Le elezioni della Provincia di Brindisi confermano la crescita di Fratelli d’Italia. Siamo il primo partito in riferimento al voto ordinario e a quello ponderato. In particolare con oltre il 30% di voto ponderato (più di 24 mila voti) e tre consiglieri. Per pochi voti Fratelli d’Italia non ha ottenuto il quarto consigliere. Vorrei ringraziare tutti i candidati della nostra lista per l’impegno in questa competizione, ma soprattutto per quanto fanno ogni giorno al servizio delle loro comunità. E sono certo che ora sapranno raccogliere le istanze dell’intero territorio affrontando tematiche cruciali che nella quotidianità dei cittadini, ad iniziare dall’edilizia scolastica.

“L’attività di Fratelli d’Italia per la Provincia sarà costante e incisiva: confidiamo in una stretta sinergia tra uffici e Consiglio provinciale per lavorare nell’interesse dei territori. Nessuno pensi di usare questo Ente per interessi di parte.

“Ma c’è un altro elemento politico che emerge al termine dallo spoglio di ieri sera. La forbice tra centrodestra ed il centrosinistra si accorcia sempre di più in provincia di Brindisi. Chi parla di vittoria schiacciante del centrosinistra parla senza conoscere davvero la realtà di questo territorio, e soprattutto dice una cosa non vera. Tra i Comuni che hanno fatto la differenza ci sono realtà come Cellino San Marco e Torchiarolo che sulla carta sarebbero di centrodestra, poi nella realtà dei fatti, per strane intese votano o si alleano con il centrosinistra. Ma questo merita un capitolo a parte come tante altre questioni, politiche e non solo che continueremo a monitorare. Noi veramente nell’interesse dei cittadini.”