Si è concluso lo scrutinio delle elezioni per il Presidente e il Consiglio provinciale di Brindisi. A guidare l’ente sarà Angelo Pomes, sostenuto dalla lista Comunità Protagoniste – Pomes Presidente, che ha ottenuto il risultato più consistente nel voto degli amministratori locali.

Secondo i dati ufficiali dello scrutinio delle liste, le schede complessivamente esaminate sono state 322: 319 i voti validi, 2 le schede bianche e 1 nulla.

Come previsto dalla normativa sulle elezioni provinciali, il risultato finale è determinato attraverso il voto ponderato, che attribuisce un peso diverso al voto di sindaci e consiglieri comunali in base alla popolazione dei Comuni di appartenenza.

Questi i risultati delle liste

Comunità Protagoniste – Pomes Presidente

Voti validi: 184

Voto ponderato: 54.739

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

Voti validi: 86

Voto ponderato: 24.231

Alleanza Civica per Brindisi

Voti validi: 49

Voto ponderato: 14.835

Il totale del voto ponderato raggiunge quota 93.805.

Dai risultati dello scrutinio deriva anche la composizione del nuovo Consiglio provinciale:

Comunità Protagoniste – Pomes Presidente: 7 seggi

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni: 3 seggi

Alleanza Civica per Brindisi: 2 seggi

La lista collegata al neo presidente Pomes conquista quindi la maggioranza relativa dei seggi, assicurandosi la presenza più numerosa all’interno dell’assemblea provinciale.

Le elezioni provinciali, dopo la riforma degli enti di area vasta, sono di secondo livello: alle urne non sono chiamati direttamente i cittadini, ma sindaci e consiglieri comunali dei Comuni della provincia, con un sistema di ponderazione che tiene conto della dimensione demografica dei territori rappresentati.