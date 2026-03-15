Si è concluso lo scrutinio delle elezioni per il Presidente e il Consiglio provinciale di Brindisi. A guidare l’ente sarà Angelo Pomes, sostenuto dalla lista Comunità Protagoniste – Pomes Presidente, che ha ottenuto il risultato più consistente nel voto degli amministratori locali.
Secondo i dati ufficiali dello scrutinio delle liste, le schede complessivamente esaminate sono state 322: 319 i voti validi, 2 le schede bianche e 1 nulla.
Come previsto dalla normativa sulle elezioni provinciali, il risultato finale è determinato attraverso il voto ponderato, che attribuisce un peso diverso al voto di sindaci e consiglieri comunali in base alla popolazione dei Comuni di appartenenza.
Questi i risultati delle liste
Comunità Protagoniste – Pomes Presidente
Voti validi: 184
Voto ponderato: 54.739
Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni
Voti validi: 86
Voto ponderato: 24.231
Alleanza Civica per Brindisi
Voti validi: 49
Voto ponderato: 14.835
Il totale del voto ponderato raggiunge quota 93.805.
Dai risultati dello scrutinio deriva anche la composizione del nuovo Consiglio provinciale:
Comunità Protagoniste – Pomes Presidente: 7 seggi
Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni: 3 seggi
Alleanza Civica per Brindisi: 2 seggi
La lista collegata al neo presidente Pomes conquista quindi la maggioranza relativa dei seggi, assicurandosi la presenza più numerosa all’interno dell’assemblea provinciale.
Le elezioni provinciali, dopo la riforma degli enti di area vasta, sono di secondo livello: alle urne non sono chiamati direttamente i cittadini, ma sindaci e consiglieri comunali dei Comuni della provincia, con un sistema di ponderazione che tiene conto della dimensione demografica dei territori rappresentati.