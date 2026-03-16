“L’elezione di Lino Luperti al Consiglio provinciale rappresenta una grande soddisfazione per tutta la comunità di Forza Italia della provincia di Brindisi. A lui rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, certi che saprà rappresentare con serietà, competenza e senso delle istituzioni le istanze dei territori all’interno dell’ente provinciale”.

Lo dichiara la segretaria provinciale di Forza Italia Brindisi, Laura De Mola.

“Nel complesso, quello emerso dalle elezioni provinciali è un risultato politicamente significativo anche per il centrodestra. Il dato finale consegna infatti un Consiglio provinciale composto da sette consiglieri di centrosinistra e cinque di centrodestra: un equilibrio che dimostra come la nostra area politica sia pienamente competitiva e radicata nei Comuni della provincia, in maniera maggiore rispetto alle ultime tornate elettorali.

In questo quadro, va riconosciuto il valore della candidatura di Giuseppe Marchionna, che ha accettato di mettersi a disposizione della coalizione affrontando una sfida che alla vigilia si presentava particolarmente complessa. A lui va il nostro sincero ringraziamento per l’impegno, la disponibilità e lo spirito di servizio con cui ha rappresentato il centrodestra in questa competizione.

Al presidente eletto della Provincia di Brindisi, Angelo Pomes, rivolgiamo infine gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio che l’ente provinciale possa svolgere un ruolo importante a servizio dei Comuni e delle comunità del territorio”.