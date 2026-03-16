Il risultato delle elezioni per il Consiglio Provinciale di Brindisi delinea un nuovo scenario politico, dove la concretezza dei territori vince sull’astensionismo e sulle logiche di apparato. L’elezione di Daniela Capone (Oria) a sostegno del neo Presidente Angelo Pomes segna un punto di svolta per il movimento costituendo “Prossima”, consolidando il lavoro svolto in Regione Puglia dal Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza, Tommaso Gioia.

Per Tommaso Gioia, l’affermazione di Daniela Capone non è solo un successo elettorale, ma la conferma di un progetto politico nato con la lista “Decaro Presidente” e oggi evolutosi in “Prossima”.

“Esprimo in primis una grande soddisfazione per l’elezione di Angelo Pomes alla Presidenza della Provincia di Brindisi: la sua figura garantisce autorevolezza e una guida sicura per il rilancio del nostro territorio”, dichiara Tommaso Gioia. “Al contempo, l’elezione di Daniela è il risultato di una rete che non si interrompe dopo le urne. Abbiamo costruito un ponte solido: con Daniela in Provincia e il mio impegno in Regione, trasformeremo le istanze dei cittadini in fatti concreti. Parlo di edilizia scolastica sicura, manutenzione stradale efficiente, tutela ambientale e trasporti. La Provincia torna a essere l’ente di prossimità che assiste i Comuni e valorizza le pari opportunità. Ringrazio i tanti consiglieri comunali che hanno creduto in questa visione: siamo una forza che ascolta e agisce.”

A sancire l’importanza del risultato è l’intervento di Michele Abaticchio, Referente regionale di “Prossima”, già presente in consiglio regionale con 7 consiglieri e 2 assessore: «Daniela è l’espressione di un territorio spesso sottovalutato, che Antonio Decaro intende connettere alla strategia regionale su sanità, turismo e mobilità. A un gruppo brindisino meraviglioso, che Tommaso Gioia rappresenta degnamente in Regione, porgo i miei auguri di vittoria contro l’astensionismo e il malaffare. Sempre».

Parole di profonda gratitudine e determinazione arrivano anche dalla neo-consigliera Daniela Capone, che rivendica con forza il percorso fatto e il legame politico con il Consigliere Gioia:

«Sono orgogliosa di essere stata eletta Consigliera Provinciale di maggioranza. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità: porterò la voce dei cittadini e dei territori dentro le istituzioni. Voglio ringraziare di cuore i consiglieri comunali che hanno creduto in me, dandomi la forza di affrontare scelte politiche coraggiose, come il mio recente passaggio all’opposizione a Oria. Un grazie speciale e profondo va al Consigliere Regionale Tommaso Gioia: con lui proseguo un percorso di collaborazione autentica nato con la lista “Decaro Presidente”. La sua presenza costante è stata e sarà fondamentale per dare forza alle nostre battaglie. La Provincia non è un ente lontano: incide su scuole, strade e ambiente. La mia porta sarà sempre aperta a tutti. Non resterò chiusa in un ufficio, sarò sul campo per ascoltare ogni necessità. Mettiamoci al lavoro, insieme».