La Giunta distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati, guidata dal magistrato brindisino Giuseppe De Nozza, ha espresso forte e convinta adesione al comunicato diffuso ieri dalla Giunta esecutiva centrale dell’ANM sulla drammatica emergenza umanitaria in corso nella Striscia di Gaza.

“La magistratura italiana – si legge nella nota – condivide il dolore e lo sgomento per la gravissima emergenza umanitaria in atto e per le ripetute violazioni dei diritti fondamentali documentate dalla comunità internazionale. Il rispetto della vita, della dignità e delle garanzie fondamentali costituisce patrimonio irrinunciabile della civiltà giuridica”.

La Giunta distrettuale guidata da De Nozza ha inoltre espresso apprezzamento per l’accordo di collaborazione triennale siglato a Roma tra l’ANM e l’UNICEF Italia, finalizzato a promuovere azioni concrete in favore dell’infanzia e dell’adolescenza colpite da conflitti e sofferenze, a partire dai bambini di Gaza.

L’intesa prevede iniziative di raccolta fondi, attività formative e culturali, programmi di sostegno psicosociale e interventi a tutela dei minori anche in ambito nazionale, nelle scuole e nelle strutture minorili.

Alla firma dell’accordo erano presenti il presidente dell’ANM Cesare Parodi e il presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano. Entrambi hanno sottolineato il valore della collaborazione come strumento per promuovere i diritti dell’infanzia e dare un sostegno immediato ai bambini di Gaza, oggi tra le vittime più fragili della crisi.