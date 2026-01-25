L’Associazione Sportiva Dilettantistica New Friends’ Bike Brindisi esprime forte preoccupazione per l’ennesimo episodio che vede coinvolto un ciclista sulle strade cittadine.

Nella mattinata di ieri, a Brindisi, un ciclista è stato investito sulla rotatoria dell’incrocio per Bari–Taranto, al termine di via Appia. Secondo quanto appreso, il ciclista si trovava già all’interno della rotatoria quando sarebbe stato urtato da un’autovettura proveniente da via Appia.

Pur non spettando all’associazione esprimere giudizi o stabilire responsabilità, non possiamo ignorare che si tratta di un nuovo e grave evento. Il ciclista coinvolto è un nostro amico: durante la caduta ha battuto la testa, ma il casco gli ha salvato la vita. Ha riportato una frattura al capitello radiale ed è stato dimesso dall’ospedale.

Dalle informazioni in nostro possesso, il ciclista stava procedendo correttamente e nel pieno rispetto delle regole.

Riteniamo necessario ribadire, soprattutto nei confronti di quegli automobilisti che mostrano insofferenza verso chi pedala, che ogni ciclista è una persona: un essere umano, un padre o una madre di famiglia, una figlia o un figlio, una persona che coltiva una passione sana e sceglie di tenersi in forma e muoversi in modo sostenibile. Non è un intralcio, non è un ostacolo: è una vita.

È inoltre inaccettabile che i pericoli maggiori per chi utilizza la bicicletta si manifestino proprio nei tratti di strada di accesso e uscita dalla città, luoghi che dovrebbero essere tra i più sicuri, controllati e progettati con particolare attenzione.

L’Associazione New Friends’ Bike Brindisi esprime piena solidarietà al nostro amico e gli augura una pronta guarigione.

Ribadiamo con forza che le nostre battaglie per la sicurezza stradale e per la tutela degli utenti deboli della strada proseguiranno con ancora maggiore convinzione e determinazione, affinché i rischi possano essere ridotti concretamente attraverso infrastrutture adeguate, controlli efficaci e una diffusa cultura del rispetto.

COMUNICATO – A.S.D. NEW FRIENDS’ BIKE BRINDISI