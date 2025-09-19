lo scorso week – end si sono svolti, presso gli impianti equestri militari di Montelibretti (Roma), i campionati italiani di Cross Country e Country Derby.

La squadra rappresentativa della Puglia, composta dai centri equestri “Red Water” di Cisternino (BR), “Acqua 2 o” di Mesagne (BR), “Together” di Corato (BA) e “Un cavallo per amico” di Cursi (LE) ha ottenuto un ottimo 3° posto nella specialità del Country Derby.

Tale disciplina equestre consiste nello svolgere un percorso di salto ostacoli, sia mobili, posti all’ interno di uno spazio delimitato, sia fissi, come tronchi, fossati, laghetti e siepi posti su ampi prati di campagna. I giovanissimi cavalieri e amazzoni pugliesi si sono distinti per la tecnica ed i risultati, tanti infatti sono stati i podi ottenuti nelle diverse categorie, quello di Sofia Cafaro (acqua2o) su tutti, che si piazza sul gradino più alto del podio in C60 Pony con Priscilla, Ostuni Francesco (acqua2o) vice Campione Italiano in C START con il suo Monet, Anita Martellotta (acqua2o) e Lotti Sofia (acqua2o) rispettivamente seconda e terza classificata in C80 con Lea Kay su un percorso molto lungo e impegnativo. Terza classificata anche Rubino Noemi (acqua2o) sia in C60 che nella Categoria Start con Zuma e Ferrara Giovanna (C.I. Togeteher) con Stella sia in Avv.A sia in C70.

Tantissimi i quarti e quinti posti che hanno consentito di recuperare punti necessari a scalare la classifica, quarta Elena Ostuni (acqua2o) in C70 con la sua Perla, quarta Guarini Valentina (acqua2o) con Andromeda Frolic in Avv.A, quarti e quinti classificati ancora Giulia Merico (Un cavallo per amico) Avv.A e Diamante Daniele Avv.B (Un cavallo per Amico) con Andromeda, quinta Susanna Ostuni (acqua2o) con Liquirizia Tempestosa in C40, quarta Di Vincenzo Martina (C.I. Together) con Lady in Avv.A., quarta Barba Sara (C.I. Together).

Altrettanto importanti seppur più sfortunate sono state le prestazioni degli altri cavalieri e amazzoni, che in qualche modo hanno contribuito ad accumulare punti per la classifica generale, Fuso Deborah ( Un cavallo per Amico), Federica Spezzaferro (Red Water), Semeraro Valentina (Red Water), Sante Ostuni (Red Water), Federica Spezzaferro (Red Water), Solito Francesco (acqua2o), Musa Francesca (acqua2o), Zellino Federica (acqua2o), Olga d’ Aprile (acqua2o), Camarda Emma (acqua2o), Sabrina Di Niccolò (C.I. Together), Giorgia Scatamacchia (C. I. Together), Mazzone Ludovica (C.I. Together), Salerno Miriam (C.I. Together).

“Ora l’appuntamento è per il prossimo anno” afferma uno dei tecnici Valerio Ostuni “ con l’obiettivo di commettere meno errori e riconquistare la tanto bramata Coppa delle Regioni”.

ASD ACQUA2O