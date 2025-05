Attimi di paura nel pomeriggio in Largo Palermo, nel quartiere Villaggio Pescatori a Brindisi, dove si è verificata un’esplosione durante alcuni lavori di saldatura. A provocare lo scoppio sarebbe stata una bomboletta contenente schiuma espansa, collocata troppo vicino alla saldatrice.

Nell’esplosione due operai sono rimasti feriti in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e il personale del 118 per le cure del caso.

In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.