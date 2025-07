presentazione del programma di 2 campi “E!State Liberi!” presso “XFarm”, l’estate responsabile di Libera sui beni confiscati alle mafie in Provincia di Brindisi con incontri, testimonianze e iniziative pubbliche.

Sono iniziati i campi di Formazione e Impegno di “Libera” e “XFarm – Agricoltura Prossima” a San Vito dei Normanni: un’opportunità per circa 60 giovani under 18 di uscire dalla propria zona di comfort e impegnarsi con curiosità, spirito di servizio e partecipazione, nella cura e rigenerazione di luoghi e proprietà una volta appartenuti alle mafie, confiscati e oggi affidati alla gestione di associazioni e cooperative per finalità sociali.

Come ogni estate, i campi “E!State Liberi! – campi di formazione e impegno sui beni confiscati alle mafie” accompagneranno i/le partecipanti nell’approfondimento di alcuni temi centrali per l’impegno di Libera nella rigenerazione dei territori e delle comunità in Provincia di Brindisi e vedranno vivere il nostro impegno, il nostro desiderio di costruire, insieme, un paese migliore e di ricucire a doppio filo il suo straordinario senso di comunità.

Dal 21 al 27 luglio e dal 28 luglio al 3 agosto si svolgeranno 2 campi residenziali a San Vito dei Normanni presso il progetto XFarm Agricoltura Prossima (https://maps.app.goo.gl/2DVBPWKRauqFUbUB8) entrambi organizzati grazie alla collaborazione tra il Coordinamento Provinciale di Libera con la Coop. Soc. “Qualcosa di diverso” e il supporto della rete territoriale di Libera: SPI CGIL Brindisi, CGIL Brindisi, FLAI CGIL Brindisi, AUSER Brindisi, ANPI Brindisi, ARCI Brindisi, Emergency.

Sia il primo che il secondo campo prevedono al mattino attività varie di gestione, cura e raccolta agricola, pulizia e sistemazione della pineta, dell’oliveto, dell’agroforesta e della vigna, manutenzione del parco artistico rurale e delle opere di land art presenti a XFarm. Il tutto per introdurre i campisti e le campiste alla conoscenza di Libera, del caporalato, delle storie delle vittime innocenti delle mafie, dei principi e pratiche dell’impresa sociale, dell’esperienza di recupero di un bene confiscato, della biodiversità, dell’autodeterminazione alimentare, dell’autoproduzione agricola e del rispetto della natura. Come di consueto, ci sarà spazio e tempo per vivere il territorio visitando i mercatini di Slow Food e il Festival dei Saloni a San Vito dei Normanni e l’Etno Fest organizzato da ARCI “La Manovella” a Mesagne, ma anche per rilassarsi tra le bellezze dell’Area Marina Protetta e Riserva Naturale Regionale di Torre Guaceto.

Le formazioni pomeridiane per i/le partecipanti sono aperte alla cittadinanza e si svolgeranno dalle ore 17.45 alle 20.00 circa presso XFarm in Contrada Paretone Piccolo, sulla Strada Provinciale 46 tra San Vito dei Normanni e Latiano (posizione: https://maps.app.goo.gl/d8B2XVdM3rtDETrj9) tranne l’evento del 1° agosto che si terrà presso Masseria Canali a Mesagne.

Ogni martedì si discuterà di beni comuni e beni confiscati conoscendo meglio la storia di XFarm e l’esperienza di riuso di “Preso Bene!” a Brindisi con SPI CGIL Brindisi e Auser Brindisi.

Ogni mercoledì verrà approfondita la conoscenza delle mafie e dell’impegno dei volontari e delle volontarie di Libera in tutta la Provincia con i nuovi percorsi di giustizia e antimafia sociale a 30 anni della nascita dell’associazione nazionale.

Ogni giovedì un familiare delle vittime innocenti delle mafie porterà la sua testimonianza ai partecipanti e alla cittadinanza: il 24 luglio sarà nostra ospite Simona Carpita, figlia di Piero ucciso a Bresso (Milano) il 15 settembre 1990, e il 31 luglio Nadia Rizzello, zia della piccola Angelica Pirtoli uccisa con la madre Paola a Parabita (Lecce) il 20 marzo 1991.

Il venerdì sarà dedicato ad approfondire temi sociali e di attualità.

Il 25 luglio alle 17.30 ci sarà un incontro formativo con Alessio Pasquini, Emiliano Pagani, Loris De Marco, autori del fumetto “Da che parte stai?” sulla storia di Pietro Grasso. Il fumetto può essere un ottimo strumento di conoscenza e diffusione tra i giovani di argomenti come i fenomeni mafiosi e del loro contrasto. A seguire, con il patrocinio gratuito della Provincia di Brindisi e del Comune di San Vito dei Normanni, dalle ore 19.30 si farà festa con la “Pastasciutta Antifascista” libera e gratuita presso la sede di XFarm in Contrada Montemadre sulla Strada Provinciale 46. La cena con orecchiette al sugo e cibi etici, musica e poesie sulla Resistenza ricorda la pastasciutta offerta nel 1943 dalla famiglia Cervi a Gattatico (RE) per festeggiare la caduta del Fascismo. Durante la serata si potranno sostenere le attività sanitarie di Emergency a Gaza.

Invece venerdì 1° agosto la formazione sul tema dei diritti umani sarà organizzata in collaborazione con ARCI Brindisi presso Masseria Canali a Mesagne sulla Strada Provinciale per San Vito dei Normanni al km 3,5 (posizione: https://maps.app.goo.gl/GU7ztALBja5ZxZYTA), dove a partire dalle ore 20.30 sarà aperta al pubblico la mostra “Parlami di Gaza” per mantenere viva e attiva la voce del popolo palestinese attraverso le opere di tre artisti di Gaza.

Questa mostra itinerante racconta la Palestina di ieri, oggi e domani con le letture di Mervat Alramli, i suoni di Mohammed Abu Senjer e le fotografie di Ahmad Jarboa. Alramli e Abu Senjer saranno presenti a Masseria Canali, dove ci sarà un banchetto informativo di Emergency e si potrà gustare un aperitivo palestinese a cura di Angelo Raccontacibi Epifani e Juan Camilo Zuluaga.

Infine tramite il sito di Libera www.libera.it è possibile iscriversi al terzo campo che dal 25 al 31 agosto introdurrà i campisti agli stessi temi e prevederà le stesse attività dei primi due, ma, in aggiunta prevederà la cura delle principali aree verdi del Comune di San Vito dei Normanni, con l’obiettivo di promuovere il rispetto e la valorizzazione del patrimonio ambientale pubblico.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare i numeri: 06.69770342-45-47 o scrivi una e-mail a: estateliberi@libera.it oppure a

brindisi@territoriale.libera.it.

Anche questa estate, dunque, tanti e tante giovani raggiungeranno San Vito dei Normanni per vivere un’esperienza indimenticabile di crescita, scambio, relazioni e conoscenza nella Provincia di Brindisi insieme ai volontari e volontarie di Libera sparsi nel territorio e alla pluralità di cooperative sociali, sindacati e associazioni che insieme al Coordinamento Provinciale generano quotidianamente percorsi di riscatto e antimafia sociale.

Coordinamento Provinciale di Libera Brindisi

Mail: brindisi@territoriale.libera.it; cell.: 3426844961; Facebook: Libera Brindisi; Instagram: @liberabrindisi