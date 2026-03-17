Blitz della polizia nella mattinata di oggi nella frazione di Tuturano, dove gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brindisi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per estorsione aggravata dal metodo mafioso.
Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari Maria Francesca Mariano, su richiesta del pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia Carmen Ruggiero.
Tra i destinatari della misura figura anche Pietro Guadalupi, 35 anni, esponente politico di Fratelli d’Italia ed ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi. Insieme a lui sono stati arrestati Adriano Vitale e Mauro Iaia. Una quarta persona, raggiunta dalla stessa misura cautelare, risulta al momento irreperibile.
L’operazione si è concentrata nel territorio di Tuturano, dove – secondo l’impianto accusatorio – sarebbero state messe in atto condotte estorsive con modalità riconducibili al metodo mafioso.
Come previsto dalla legge, si tratta di accuse allo stato provvisorio: per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di non colpevolezza fino a eventuale condanna definitiva.