Valtur Brindisi è lieta di comunicare il rinnovo del contratto con l’atleta Ethan Esposito per la stagione sportiva 2026/2027.

Una conferma importante che si aggiunge al gruppo italiano attualmente formato da Andrea Cinciarini, Tommaso Fantoma e Gabriele Miani, pronti a indossare nuovamente i colori biancoazzurri, e dal ritorno di Edoardo Del Cadia.

Il giocatore italo-americano, nato a Napoli nel 1999 e cresciuto cestisticamente negli Stati Uniti, ha vissuto una stagione da protagonista alla media di 10.2 punti, 4.3 rimbalzi e 1.1 assist a partita in regular season e una serie playoff da trascinatore della Valtur Brindisi da oltre 15 punti di media (53% da due, 50% da tre, 87% ai liberi) nei quattro match affrontati contro Verona.

Prestazioni di alto livello registrate nel corso delle quarantuno partite totali stagionali ad un minutaggio medio di 30 minuti in cui spicca la miglior prova stagionale frutto del 35 di valutazione totale con 25 punti e 11 rimbalzi nella gara casalinga vinta su Roseto.

Buona prosecuzione di lavoro in biancoazzurro, Ethan.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi