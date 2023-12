Per le festività natalizie il Castello di Carovigno e la Collezione Archeologica Faldetta esposta nella Palazzina del Belvedere, sul lungomare di Brindisi, fanno festa con un ricco programma che racchiude una mostra, aperture straordinarie, visite guidate e attività didattiche per le famiglie.

Il programma dal titolo “Natale è Cultura” è promosso dalla Associazione Le Colonne.

Nella giornata di venerdì 22 e sabato 23, alle ore 10, presso il maniero si terrà il “Campus di Natale” condotto dal personale specializzato della associazione Le Colonne, rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. I piccoli partecipanti scopriranno la storia del maniero con visite a misura di bambino e libereranno la loro immaginazione con le attività basate sul metodo STEAM che si svolgeranno nella sala ragazzi della biblioteca.

Sempre sabato 23, alle ore 18, ma nella città di Brindisi, nelle sale della Palazzina del Belvedere, si terrà la “Tombola Archeologica” con la possibilità di vincere importanti premi offerti da Confcommercio Brindisi.

Apertura straordinaria del maniero e della Collezione Archeologica anche nelle giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Nel Castello sarà possibile ammirare Mostra “Cattedrali” di Gino De Rinaldis, ordinata dal prof. Massimo Guastella dell’Università del Salento.

Il 29 dicembre, a partire dalle ore 18, si terrà un tour tra i vicoli di Carovigno. Nella città di Brindisi, invece, il tour guidato si terrà, alle ore 18.30, nella giornata di Capodanno.

Venerdì 5 gennaio, alle ore 17 e 19, sarà la volta della “Caccia al Tesoro”, all’interno delle sale del Castello e si conclude il programma domenica 7 con una visita guidata tra storia e misteri, accompagnati dal GIAP (Gruppo investigativo Attività Paranormali)

Per informazioni è possibile contattare:

– per il castello di Carovigno il numero 3791092451 o inviare una mail a castellodicarovigno@gmail.com

– per la Collezione Archeologia Faldetta il numero 0831562800 o inviare una mail a lecolonnearteantica@libero.it

– per la visita in città il numero 3792653244 o inviare una mail a segreterialecolonne@gmail.com

ETS Le Colonne, Arte Antica e Contemporanea

Gestione, Valorizzazione e Promozione dei Beni Culturali