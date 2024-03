EuroApi sospende la produzione di tutti gli API a Brindisi a causa di “Comportamenti scorretti a livello locale”.

È quanto si apprende da una comunicazione a firma di Ludwig de Mot, Chief Executive Officer dell’azienda.

Scrive il CEO di EuroApi: “A seguito di un audit aziendale interno, abbiamo individuato carenze nel controllo della qualità dovute a potenziali comportamenti scorretti a livello locale presso il nostro sito di Brindisi.

Questa situazione ha innescato l’avvio di diverse valutazioni, che hanno recentemente confermato carenze nella documentazione e nell’integrità dei dati relativi al controllo di qualità degli API.

Come conseguenza, abbiamo deciso di adottare una prima serie di azioni immediate che sono già state messe in atto a livello locale.

EUROAPI ha informato oggi l’Autorità sanitaria italiana (AIFA) della situazione.

Per abbondanza di precauzione, in attesa dell’esito dell’attuale valutazione e di futuri audit, abbiamo deciso di sospendere temporaneamente tutti i rilasci e le spedizioni di API e la produzione di tutti gli API a Brindisi fino a nuovo avviso.

Non prevediamo alcun impatto sugli altri siti a livello globale, ma prevediamo un impatto sulle prestazioni operative e finanziarie del Gruppo. Di conseguenza, le previsioni per l’intero anno 2024 sono sospese.

Con il supporto dei nostri team di EUROAPI Corporate Quality e del dipartimento di Qualità italiano, abbiamo richiesto un’indagine interna con un esperto forense.

Come tutti sapete, offrire prodotti sicuri attraverso una catena di approvvigionamento resiliente e responsabile è uno dei nostri impegni principali. La trasparenza e la qualità sono le nostre massime priorità e su di esse non scendiamo a compromessi. Essere un

partner affidabile nella catena di fornitura farmaceutica e mantenere i più alti standard definiti nella nostra Politica della Qualità è una priorità per EUROAPI.

Terremo informati tutti i clienti interessati e le autorità competenti sui nostri progressi.

Desidero ringraziare tutti i colleghi coinvolti per il loro duro lavoro e per l’attitudine alla risoluzione dei problemi”.