Con questa nota stampa si intende porre all’attenzione dei vertici locali del partito l’assoluta mancanza di rispetto sia nei loro confronti che verso il gruppo consiliare di FdI da parte dei componenti del sedicente Circolo ‘Brento’, i quali imputano agli apparati dirigenziali del partito gravi metodi ‘mafiosi’ di intimidazione e scorrettezza istituzionale in sede di consiglio. Il riferimento è ovviamente a quanto avvenuto negli ultimi giorni di cui si conoscono bene gli episodi che per quanto mi concerne si ritengono fondati ed irreprensibili, ma che ormai sarebbe monotono ribadire. Nei giorni passati il sottoscritto aveva già trasmesso un comunicato al Commissario Provinciale con cui si prendevano ufficialmente le distanze dal sedicente circolo ‘Brento’ circa le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dai propri firmatari poiché esse non collimavano con il mio operato ma anzi tendevano a delegittimarlo in netta contrapposizione. Le finalità da esso perseguite non conciliavano più con quelle dello scrivente perché rispetto, etica e morale costituiscono per il sottoscritto cardini e principi fermi all’interno di un gruppo. Infatti non erano più condivisibili le modalità, i toni e gli atteggiamenti nel condurre un’attività politica che a causa di divergenze, derivanti da quanto accaduto in consiglio, era stata privata di ogni confronto e di ogni libertà di scelta o iniziativa (altro che slealtà). Pertanto sarebbe opportuno che gli organi superiori del partito mettessero in atto tutte le procedure utili affinché vengano presi seri provvedimenti nei confronti di chi da oggi in poi utilizzerà indebitamente il nome di FdI, giacché i circoli come da disposizione sono stati sospesi. Con tutta la serenità d’animo si coglie l’occasione di porgere auguri di buone feste a tutta la città.

Jacopo Sticchi

Consigliere comunale FdI