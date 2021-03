“Grande opportunità per le scuole della provincia di Brindisi e per i comuni a seguito di due distinti provvedimenti del Governo. Infatti il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato il decreto di riparto di fondi per il recupero e messa in sicurezza degli edifici scolastici di pertinenza delle province e delle città metropolitane, assegnando alla Provincia di Brindisi più di 7 milioni di euro. Un’ottima notizia per gli studenti e tutto il personale scolastico delle scuole superiori che potranno beneficiare di strutture a norma, riqualificate dove poter lavorare serenamente una volta tornati alla piena normalità. L’attenzione da parte di questa Amministrazione provinciale sulla scuola, in ogni sua articolazione, è stata alta e continuerà ad esserlo con la consapevolezza che bisogna sempre continuare ad andare incontro alle esigenze della popolazione scolastica.

Anche per i comuni è in arrivo un’occasione per il recupero, la riqualificazione infrastrutturale e per il miglioramento dell’offerta educativa mirata agli asili nido e alle scuole dell’infanzia comunali.

Infatti nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inerente i contributi per il finanziamento di interventi per opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione e riqualificazione di edifici scolastici di proprietà comunale e, addirittura, la costruzione ex novo di strutture da destinare ad asili nido o scuole dell’infanzia per potenziare l’offerta formativa nelle zone periferiche delle città. Le amministrazioni comunali possono partecipare al bando con due diversi progetti da 3 milioni di euro ciascuno e i criteri di valutazione previsti possono avvantaggiare i comuni nelle Regioni meno sviluppate, come Brindisi, che hanno un alto IVSM (indice di vulnerabilità sociale e materiale).

In questi giorni, infatti, si è aperta una discussione anche a livello regionale con la redazione di un documento di indirizzo per una strategia per il contrasto alla povertà educativa che deve supportare le scelte dei comuni nell’ambito scolastico primario.

Qualche giorno fa l’amministrazione comunale ha proposto al Ministero delle Infrastrutture dei progetti di riqualificazione urbana focalizzando, tra gli altri, il rione Perrino come obiettivo prioritario e credo che per definire una strategia di rigenerazione a tutto tondo del quartiere si debba continuare ad investire anche con il recupero di strutture scolastiche cosi come previsto da questo avviso. Nei prossimi giorni ci confronteremo per individuare la strategia migliore”.

Valentina Fanigliulo

consigliera provinciale e comunale Brindisi Partito Democratico