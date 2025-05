Il Comune di Fasano, attraverso il vice sindaco Luana Amati e l’assessorato alla Pubblica Istruzione Donatella Martucci, è lieto di annunciare la seconda edizione dell’evento “Mamma son tanto felice”, inserito nel cartellone della 9ª edizione di “O-maggio all’infanzia”.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con l’Associazione SDM Eventi e l’APS U’Ntrattine, e la preziosa partecipazione degli alunni del 1° Istituto Comprensivo Collodi – Bianco e del 2° Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Pascoli, i dirigenti e i docenti, si terrà giovedì 8 maggio 2025 alle ore 18:00 in Piazza Ciaia a Fasano.

L’evento sarà un’occasione speciale per celebrare le mamme con un ricco programma di attività che coinvolgeranno grandi e piccini. Tra i momenti salienti della giornata, si segnalano l’esibizione della Banda Ignazio Ciaia, le emozionanti esibizioni corali e le recite di poesie a cura dei bambini delle classi infanzia e primaria del 1° e 2° Comprensivo.

Un momento di particolare rilievo sarà l’esibizione dell’orchestra degli studenti delle classi a indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado del 1° e 2° Comprensivo. Questa performance congiunta dei giovani musicisti dei due istituti rappresenterà un’importante testimonianza del valore della musica come strumento di unione e di espressione artistica.

L’APS U’Ntrattine’ parteciperà attivamente all’iniziativa promuovendo la cultura del riciclo e del riuso creativo. Le socie dell’associazione allestiranno il palco con cassette in legno trasformate in fioriere, che ospiteranno i fiori realizzati dai bambini della scuola dell’infanzia. Inoltre, saranno organizzati laboratori artigianali di origami, collanine e bracciali di lana, e sarà allestito un angolo foto per immortalare i ricordi di questa giornata speciale.

“Mamma son tanto felice” promette di essere un evento indimenticabile, all’insegna della gioia, della creatività e della condivisione, per celebrare l’amore e il ruolo fondamentale delle mamme nella nostra società.

