Si è svolta questo pomeriggio, mercoledì 11 giugno, presso “I Portici – Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia”, la cerimonia di consegna delle prestigiose Bandiere Blu e Bandiere Verdi agli stabilimenti balneari del litorale di Fasano. L’evento ha celebrato l’impegno costante e sinergico tra l’amministrazione comunale e gli operatori turistici nel garantire standard elevati di qualità ambientale e servizi.

La Bandiera Blu rappresenta un riconoscimento di prestigio che attesta non solo l’eccellente qualità delle acque di balneazione, verificata in quattro anni di analisi condotte dall’ARPA, ma anche l’impegno per pratiche ambientali sostenibili. La FEE (Foundation for Environmental Education) valuta attentamente l’adozione di buone pratiche ecologiche, la promozione dell’educazione alla sostenibilità e l’approccio al turismo responsabile, elementi cruciali per la tutela e valorizzazione del nostro ambiente costiero.

La Bandiera Verde, invece, è attribuita dai pediatri italiani alle spiagge più adatte per le famiglie. Questo distintivo premia non solo la bellezza naturale del litorale, ma anche la particolare attenzione alla sicurezza e ai servizi. Tra i criteri valutati figurano ampi spazi tra gli ombrelloni, fondali bassi e puliti, la presenza di bagnini qualificati e una rete di attività commerciali in grado di soddisfare ogni esigenza delle famiglie.

La cerimonia segna anche la conferma della Puglia come prima regione in Italia per il quinto anno consecutivo, con acque di balneazione eccellenti nel 99,7% dei casi, come certificato dalle analisi microbiologiche condotte dal SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) nel corso di quattro anni (2021-2024).

Gli stabilimenti balneari premiati con la Bandiera Blu e la Bandiera Verde includono per Egnazia: Archeolido, Egnazia Beach Club, Lido Calapescatore, Lido Ottagono e Cala Masciola Beach Club. Per Savelletri: Hotel La Sorgente, Coccaro Beach Club, Lido Pettolecchia, Lido La Fonte (solo bandiera blu), San Domenico A Mare, Lido Mare Mosso, e Il Santos. Per Torre Canne: Hotel Gran Serena, Hotel Del Levante, Hotel Canne Bianche, Lido Verde, Lido Bizzarro, Villaggio Turistico Oasi Le Dune e Lido Tavernese.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, che ha sottolineato l’importanza di questi riconoscimenti per l’immagine e lo sviluppo turistico del territorio, l’assessore al Turismo, Pier Francesco Palmariggi, che ha messo in risalto il lavoro sinergico tra l’Amministrazione e gli operatori del settore, e il dirigente del Servizio Turismo, Giuseppe Carparelli. Sono intervenuti anche la consigliera comunale Manuela Rosato, delegata alla Valorizzazione internazionale del territorio e orgogliosa rappresentante del Comune di Fasano al ritiro della Bandiera Blu a Roma, e il consigliere comunale Franco Mastro, figura di riferimento per i rapporti con l’International Workshop of Green Flags e con il referente nazionale Dott. Italo Farnetani.