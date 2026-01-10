Fratelli d’Italia di San Vito dei Normanni ribadisce la propria netta contrarietà all’ipotesi di ampliamento della discarica di Formica. Non si tratta di un rifiuto ideologico, ma di una presa di posizione fondata sulla responsabilità verso i cittadini e sulla necessità di affrontare finalmente, con serietà, la questione rifiuti.

La verità è sotto gli occhi di tutti: la politica regionale dei rifiuti, prima con Vendola e poi con Emiliano, è stata un fallimento totale. In vent’anni non si è voluto chiudere il ciclo dei rifiuti, preferendo continuare a scaricare tutto nelle discariche. Una scelta miope e dannosa che ha prodotto solo l’aggravamento dei costi sulla TARI, a carico delle famiglie e delle imprese, problemi ambientali e sanitari, con territori devastati e comunità penalizzate e assenza di una visione strategica, che ha condannato la Puglia a restare indietro rispetto alle regioni più virtuose.

Arrivati al 2026, è inconcepibile che qualcuno continui a proporre soluzioni antiquate e dannose. La chiusura del ciclo dei rifiuti non può più essere un’utopia: deve diventare una realtà concreta, un modello di sostenibilità che garantisca sicurezza, rispetto dell’ambiente, risparmio economico e legalità.

Cogliamo l’occasione per sollecitare il nuovo Presidente Decaro a mantenere finalmente gli impegni presi e avviare la bonifica di Autigno. Ma sia chiaro: la compromissione della falda acquifera e dell’intero ecosistema circostante gridano vendetta e rappresentano un monito inequivocabile. Solo chi non ha rispetto per la comunità può anche solo immaginare una sua riapertura. Autigno è e resterà una ex discarica: pensare di rimetterla in funzione significa prendere in giro i cittadini e proporre un’utopia pericolosa e irresponsabile.

In linea con l’impegno costante verso la sostenibilità ambientale e la promozione di pratiche responsabili, Fratelli d’Italia ribadisce la volontà di orientare ogni scelta politica e organizzativa verso un modello di sviluppo che tuteli il territorio e valorizzi le risorse naturali. La transizione ecologica rappresenta un pilastro fondamentale per garantire benessere e qualità della vita alle future generazioni.

In continuità con quanto già definito in questi anni sia dalla giunta comunale che dallo stesso consiglio, nella giornata di ieri il presidente del Consiglio, avv. Alberto Magli, ha ritenuto opportuno convocare la conferenza dei capigruppo proprio per condividere e rafforzare tali obiettivi, favorendo un confronto costruttivo e inclusivo tra tutte le forze politiche.