“Apprendiamo dell’immediato intervento dei tecnici che ha permesso di in soli pochi giorni, di rimettere in funzione il sistema di riscaldamento degli istituti “Leonardo Da Vinci” di Fasano, “Benedetto Marzolla” di Brindisi, nonché l’Istituto Comprensivo “Cataldo Agostinelli”. Ci teniamo a ringraziare gli uffici della Provincia di Brindisi che si sono adoperati con la massima celerità per risolvere i problemi segnalati, un ringraziamento particolare va all’ufficio tecnico e in particolare modo all’ing. Simona Bramato per la disponibilità, l’impegno e la dedizione nell’affrontare e risolvere, nonostante le esigue risorse economiche, le tutte le problematiche che giungono dall’intero territorio provinciale” – è quanto giunge dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia della Provincia di Brindisi, Massimiliano Oggiano, Luciano Cavaliere e Francescantonio Conte.

Alle dichiarazioni dei tre consiglieri si aggiungono quelle del coordinatore provinciale del partito, il Consigliere Regionale Luigi Caroli “se da una parte va apprezzato il ruolo costruttivo e mai demagogico, del gruppo di Fratelli d’Italia come unica forza di opposizione in consiglio, dall’altra bisogna dire che vi è la necessità che vengano riconosciuti, all’ente Provincia, gli strumenti e i fondi necessari per garantire i servizi essenziali, che nonostante la “riforma Del Rio”, tutt’oggi restano nella competenze di questo ente, sempre più ridimensionato nonostante l’impegno dei dirigenti e degli uffici, come non per ultimo, dell’ing. Bramato, sempre disponibile a cercare di risolvere nel miglior modo possibile, tutte le necessità del territorio.

I consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia

Massimiliano Oggiano

Luciano Cavaliere

Francescantonio Conte