I solenni festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Vito e Vincenzo si sono conclusi. Il ricco programma religioso e civile ha visto la partecipazione numerosa dell’intera comunità sanvitese, di tanti ospiti e turisti di varia provenienza.

All’inizio del mandato, noi tutti, membri del nuovo consiglio direttivo, abbiamo espresso il desiderio di realizzare una festa patronale vicina a tutti, una festa per tutti e di tutti. Oggi vi diciamo che avremmo voluto fare di più, accontentare tutte le richieste, soddisfare tutte le proposte, ma non è facile. Bisogna fare i conti con le reali possibilità, con i problemi economici, logistici, organizzativi.

Tuttavia, le iniziative proposte e realizzate sono state numerose.

Si è cercato di dare la giusta importanza ai tanti aspetti che concorrono alla realizzazione di una bella festa patronale: alla tradizione, alla fede e alla devozione, alla cultura, all’innovazione, alla condivisione, puntando soprattutto alla partecipazione e al coinvolgimento di tutti.

Il programma religioso e civile è, ancora, sotto gli occhi di tutti: la festa ha avuto inizio con l’arrivo del simulacro di San Vincenzo nella Basilica di Santa Maria della Vittoria, è proseguita con il triduo, si è conclusa con la Solenne celebrazione Eucaristica di domenica 13 luglio, presieduta da S. E. Mons. Giovanni Intini, e il ritorno di San Vincenzo nella chiesa di San Domenico.

Tradizione e cultura si sono intrecciate negli eventi legati alle radici popolari: la sfilata dei cavalli, la donazione del grano da parte dei paggetti, la consegna delle chiavi ai santi patroni, i canti e i balli dei Taricata, la suggestiva musica sinfonica delle bande, lo spettacolo dei fuochi pirotecnici e tanto divertimento al luna park.

Grande interesse ha suscitato nei più piccini, e non solo, lo spettacolo delle marionette sulla bellissima storia del mago di Oz. I bambini sono stati i protagonisti di un’altra suggestiva iniziativa. Tra canti e riflessioni, i ragazzi delle classi quinte della parrocchia di Santa Maria della Vittoria hanno presentato i momenti salienti della vita di San Vito.

Le serate sono state allietate da tanta musica di genere diverso: la musica moderna dei Dj, la musica della cover di Vasco Rossi, la musica popolare dei Taricata e la musica ” sempreverde” dei Cugini di Campagna. In via S. Giovanni, hanno trionfato i tradizionali stand gastronomici, nelle giornate di sabato e domenica, chiusi per motivi di sicurezza il lunedì.

La conclusione della festa patronale ci porta a fare delle considerazioni, ad esprimere delle valutazioni su tutto ciò che è stato realizzato. Noi membri del nuovo consiglio direttivo ci sentiamo molto soddisfatti del lavoro svolto e ringraziamo tutti coloro che direttamente o indirettamente ci hanno fatto pervenire il loro apprezzamento per l’organizzazione e lo svolgimento della festa patronale.

Da marzo a luglio, abbiamo lavorato a pieno ritmo per vagliare tutte le proposte, per effettuare le scelte giuste, per tentare di accontentare le richieste di tutti e soprattutto per trovare i fondi necessari ad affrontare tutte le spese. Non è stato semplice!

In questi mesi abbiamo sentito forte la vicinanza dell’intera Amministrazione Comunale e delle Parrocchie, che ci hanno incoraggiato e sostenuto in questo periodo di continuo e assiduo lavoro.

Se siamo riusciti a realizzare questa bella festa dobbiamo dire grazie a tante persone…

Tutti noi del comitato ringraziamo l’amministrazione comunale, in particolare la Sindaca Prof.ssa Silvana Errico; l’assessore Avv. Antonio Santoro, l’assessore Dott. Luigi Ruggiero e tutti gli assessori. Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo all’Assessore Salvatore Carlucci e alla Tekno Service, per la cura costante riservata agli spazi pubblici.

Ringraziamo tutti i dipendenti comunali, che hanno svolto il proprio lavoro anche oltre l’orario dovuto; la polizia locale, la comandante Dott.ssa Alma Passante, il vicecomandante e tutti i vigili urbani, per la costante presenza; tutte le forze dell’ordine della locale Compagnia dei Carabinieri.

Ringraziamo la Security, la Fratellanza Popolare, la Protezione Civile, la Blu Vigilanza, l’Associazione ” Amici a 4 zampe”; per l’aspetto tecnico, la ditta Veccari ed Edilceramiche di Ruggiero Luigi ; il service di Agostino Lanzillotti; l’ingegnere Francesco Elefante, il grafico Antonio Mingolla, l’architetto Simone Saracino, il Dott. Salvatore Musa, i signori Vincenzo Parata e Luigi Ruggiero.

Rivolgiamo il nostro ringraziamento a tutte le Confraternite e a tutti i parroci e i sacerdoti delle rettorie.

Ringraziamo il signor Marcello Longo, presidente di Slow Food Puglia,”Nonna Mena” di Luigi Errico e “Emalu” di Luca Marangi, che ci hanno consentito di realizzare l’esperienza del ” Pranzo solidale”, vissuta domenica 13 luglio.

In ultimo un ringraziamento grandissimo a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto in questa impresa e a tutti voi cittadini che avete contribuito a vario titolo alla realizzazione della festa patronale.

Noi abbiamo cercato di fare il massimo, di coinvolgere tutti, di accontentare tutti. Se qualcosa non è piaciuta, se qualcosa è sfuggita, se qualcosa non è stata perfetta…..scusateci! Si potrà sempre fare di più e meglio. Questo sarà sicuramente possibile, se le critiche saranno costruttive, se ci giungeranno consigli e suggerimenti validi, utili per migliorare nel futuro.

Nonostante ci siano state innumerevoli difficoltà, siamo felicissimi di aver dedicato il nostro tempo e il nostro impegno all’organizzazione della festa patronale. La soddisfazione più grande è scaturita dal vostro entusiasmo travolgente, dalla vostra presenza costante, dal forte senso di appartenenza che ha unito la cittadinanza, dalle tante le mani che si sono offerte per aiutarci. Siamo convinti che se si collabora, si condivide e si lavora insieme possiamo realizzare tantissimo per la nostra San Vito!

Grazie a tutti per esserci stati!

Il comitato festa patronale 2025