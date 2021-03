Il territorio è il luogo nel quale si pratica la legalità. Anche con la cultura.

Questo fanno i Comuni che sin dal principio hanno adottato il Festival LegalItria portando alcuni dei massimi esperti di legalità a confronto con i loro cittadini.

In forte crescita sin dal primo anno, il Festival mette in campo tutti i soggetti che possono rendere la Puglia, con la bellezza le competenze la determinazione, regione libera dalle mafie. Nel prossimo appuntamento in streaming di LegalItria 2021, venerdì 19 marzo, a partire dalle 18.30, LegalItria ha deciso di affrontare la centralità salvifica del territorio con i sindaci della Valle d’Itria, dove il festival è nato e dove si svolge ancora grazie al lavoro dell’associazione LegalItria, delle scuole coinvolte, delle forze dell’ordine e delle forze produttive locali.

L’incontro <> si terrà in diretta sulla pagina Facebook di Radici Future Produzioni https://www.facebook.com/radicifuture, sul canale YouTube di Radici Future https://bit.ly/3jsELUo e su www.lieskill.eu.

L’appuntamento vede la partecipazione di Michele Longo sindaco di Alberobello, Luca Convertini sindaco di Cisternino, Francesco Zaccaria sindaco di Fasano, Antonio Bufano sindaco di Locorotondo, Francesco Ancona sindaco di Martina Franca, Domenico Nisi sindaco di Noci, Antonio Salamina presidente dell’Associazione LegalItria, Franco Bastiani per la Confartigianato, Donato Pentassuglia assessore all’agricoltura della Regione Puglia e Leonardo Palmisano direttore artistico Festival LegalItria.

Il Festival LegalItria, ideato dalla cooperativa Radici Future Produzioni e realizzato in collaborazione con l’Associazione LegalItria, è promosso dal Senato della Repubblica, dalla Regione Puglia e dai Garanti regionali dei diritti delle persone private della libertà e dei diritti del Minore.

Ufficio stampa LegalItria