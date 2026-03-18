Il Comune di Ostuni informa la cittadinanza che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per la giornata di giovedì 19 marzo, la tradizionale Fiera di San Giuseppe è stata rinviata a domenica 22 marzo 2026.

La decisione è stata assunta al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti, degli operatori e degli espositori, nonché di consentire il pieno svolgimento delle attività previste.

Tra le novità di questa edizione vi è l’introduzione di momenti di spettacolo e intrattenimento musicale, pensati per arricchire ulteriormente la giornata e renderla ancora più coinvolgente per cittadini e visitatori.

Domenica 22 marzo, l’area mercatale di Ostuni si animerà infatti con musica, spettacoli e spazi dedicati allo street food, offrendo un momento di incontro e condivisione per tutta la comunità.

A partire dalle ore 13.30 spazio all’intrattenimento con The Good Ole Boys, tra ritmo e divertimento, e con lo spettacolo di Pachamama – Arte di Strada, tra giocoleria e performance circensi che renderanno ancora più viva l’atmosfera della giornata.

Un appuntamento pensato per accompagnare uno dei momenti più sentiti della tradizione cittadina, tra mercato, convivialità e animazione per grandi e piccoli.

L’Amministrazione comunale ringrazia cittadini e operatori per la collaborazione e la comprensione.