Il Distretto Urbano del Commercio “Città degli Imperiali” di Francavilla Fontana ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Puglia di 52.500 euro, cui si aggiungono ulteriori 22.500 euro di cofinanziamento comunale, per lo sviluppo di nuove progettualità.

“Il DUC – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – in questi anni si è dimostrato uno strumento utile per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali cittadine. Nell’epoca della digitalizzazione degli acquisti, con conseguente perdita del valore sociale del commercio, la sfida di salvaguardare tante attività attive sul territorio ed i posti di lavoro è tutt’altro che semplice. Con le progettualità finanziate da questo quarto bando regionale potremo studiare approfonditamente il fenomeno e programmare politiche mirate per sostenere il settore.”

Il progetto candidato prevede l’avvio di uno studio sul fenomeno della desertificazione commerciale e la pianificazione di una strategia di comunicazione coordinata volta alla salvaguardia delle attività storiche riconosciute dalla Regione Puglia.

“L’avvio di politiche per il rilancio del settore commerciale – prosegue l’Assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo – non può prescindere da uno studio approfondito dei fenomeni in atto nella nostra Città. Dai dati ottenuti ricaveremo informazioni utili per pianificare gli interventi che non sono necessariamente e riduttivamente solo incentivi economici.”

Grazie allo studio, che sarà condotto da figure professionali esperte, si ricaveranno informazioni dettagliate sulle esigenze degli operatori con una mappatura dei locali liberi che evidenzierà le aree dove il commercio presenta maggiori sofferenze. Questi dati sono fondamentali per calibrare le future iniziative a sostegno del settore. Ad integrare l’azione di studio sarà pianificata una campagna di comunicazione, anche in questo caso curata da figure esperte, con l’obiettivo di tutelare le attività storiche e di sostenere il commercio in particolare nei periodi caratterizzati da una intensificazione dello shopping, come ad esempio durante le festività natalizie.

“In questi anni – conclude l’Assessore Sportillo – grazie al DUC abbiamo potuto lanciare iniziative per sostenere il commercio cittadino come la lotteria natalizia con eventi dedicati, il cofinanziamento di interventi infrastrutturali come accaduto con il rifacimento di via Roma e l’avvio di corsi professionalizzanti rivolti agli operatori. Tutto questo è frutto di una costante collaborazione con le associazioni di categoria ed il mondo dell’imprenditoria. Un’azione sinergica che contiamo di rafforzare ulteriormente con le progettualità di questo quarto bando.”

Le attività finanziate saranno avviate nelle prossime settimane.



Comunicato stampa Comune di Francavilla Fontana