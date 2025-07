La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’ingaggio di Karolis Sapiega, ala lituana classe 1999, che vestirà la maglia biancazzurra per la stagione 2025/2026. Con i suoi 198 cm di altezza e la capacità di ricoprire i ruoli di ala piccola e forte, Sapiega rappresenta un innesto di valore per il roster guidato da coach Cristofaro.

Originario di Kaunas, ha costruito il proprio percorso cestistico nei campionati baltici, maturando esperienza in diverse formazioni della National Basketball League lituana (NKL). Dopo l’esordio nel 2017/2018 con il KTU Kaunas, dove ha iniziato a farsi notare per energia e presenza a rimbalzo, ha proseguito nel 2019/2020 con i Palangos Kuršiai, incrementando il proprio contributo offensivo con 7,5 punti e 5,2 rimbalzi di media.

Nel 2020/2021 è approdato al BC Mazeikiai, disputando una stagione solida da 9,4 punti, 5,2 rimbalzi e 2 assist a partita. L’anno successivo, al BC Šilutė (2022/2023), ha confermato la propria crescita, con una media di 10,3 punti e 4,8 rimbalzi. Nell’annata più recente, il 2024/2025, ha indossato la maglia del BC Kretinga Rivile, chiudendo la regular season con 9,4 punti, 5,5 rimbalzi e 1,8 assist a gara. Nei playoff si è distinto con 14,5 punti di media, tirando con il 33,3% da tre, a testimonianza di un impatto offensivo in costante evoluzione, soprattutto nei momenti decisivi della stagione.

Nel marzo 2022 ha vissuto una breve ma significativa parentesi italiana con la Valentino Castellaneta (Serie C Gold), prendendo parte alla fase playout e risultando subito determinante grazie alla sua fisicità, alle letture intelligenti e a una difesa solida, contribuendo in maniera decisiva alla salvezza della squadra. Nel 2023/2024 ha inoltre disputato una stagione nel massimo campionato slovacco (SBL) con il BKM Lučenec, adattandosi rapidamente al contesto competitivo e garantendo un rendimento affidabile: 9,6 punti e 5 rimbalzi di media a partita.

In campo è un giocatore completo: ama correre in transizione, attacca con aggressività il rimbalzo, si muove con intelligenza lontano dalla palla e colpisce con efficacia dalla media distanza. E’ in grado di aprire, offrendo equilibrio su entrambe le metà campo. In difesa si distingue per ordine tattico, senso della posizione e lettura delle rotazioni.

