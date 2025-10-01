Domani, giovedì 2 ottobre dalle 21 alle 22.30, nell’ospedale Perrino di Brindisi si terrà il flash mob “Luci sulla Palestina”, per ricordare gli operatori sanitari uccisi a Gaza. La mobilitazione, riservata al personale sanitario, è promossa in contemporanea in numerosi presidi ospedalieri, su tutto il territorio nazionale.

Durante la manifestazione verranno letti i nomi dei 1.677 operatori sanitari (100 per ogni ospedale) morti nella striscia di Gaza. I partecipanti, con una fonte luminosa, come la torcia del telefonino, potranno illuminare simbolicamente la notte di Gaza. Si potranno portare – spiegano gli organizzatori – solo bandiere della Pace o della Palestina. Non sono ammesse bandiere di partiti politici o di liste sindacali. Lo scopo dell’evento – aggiungono – è quello di chiedere un “cessate il fuoco” immediato e di “fermare il genocidio dei palestinesi che si consuma ogni giorno sotto i nostri occhi”.

“Con questo evento – dice il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio – vogliamo accendere una luce, simbolica ma potente, sulla sofferenza del popolo palestinese e ricordare gli operatori sanitari uccisi mentre erano impegnati a salvare altre vite. Invitiamo tutto il personale sanitario a unirsi al flash mob: un segnale di solidarietà e vicinanza che partirà dal nostro ospedale”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI