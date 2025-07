FlixBus ha potenziato le tratte con Brindisi e la sua provincia per l’estate. Da un lato, questo consentirà ai Brindisini di scegliere fra ancora più destinazioni per le proprie vacanze; dall’altro, questa estensione dei collegamenti permetterà di attrarre ancora più visitatori sul territorio, contribuendo a valorizzare aree più o meno note della provincia.

Inoltre, la società degli autobus verdi ha analizzato le prenotazioni con partenza dalla città fino a settembre 2025: i dati che emergono fotografano le preferenze dei Brindisini per le vacanze di quest’anno.

Da Brindisi verso oltre 40 destinazioni, anche all’estero

Oggi da Brindisi si possono raggiungere senza cambi oltre 40 destinazioni, fra cui alcune mete internazionali come Zurigo in Svizzera e Grenoble in Francia.

Su molte corse in partenza da Brindisi, internazionali e nazionali, FlixBus ha aumentato la frequenza per l’estate. La città è collegata con Napoli 36 volte alla settimana e con Milano circa 20 volte alla settimana, mentre da Roma e Bologna continuano a operare circa 30 collegamenti alla settimana. Fanno il loro debutto anche collegamenti diretti fra Brindisi e località di mare a medio raggio come Policoro, in Basilicata (raggiungibile in due ore), o Sibari, in Calabria (raggiungibile in poco meno di tre ore), entrambe collegate cinque volte a settimana.

Ma la vera novità per i Brindisini, probabilmente, è rappresentata dal lancio delle prime tratte con la Sicilia: ora Palermo, Catania, Messina e Trapani sono raggiungibili da Brindisi sei volte alla settimana.

Come sempre, sia sulle tratte transfrontaliere che su molte rotte domestiche sono attivi anche collegamenti notturni che permetteranno a chi viaggia di ottimizzare i tempi.

Le preferite dei Brindisini per l’estate: Napoli è la meta del cuore, ma la vera sorpresa è la Sicilia

La classifica delle mete più gettonate dai Brindisini vede sul podio Napoli, Roma e Bari, e in generale mostra la preferenza generalmente accordata al Sud. Ma la vera sorpresa è la presenza, nella top ten, di ben tre destinazioni siciliane, nonostante i collegamenti con partenza da Brindisi siano stati lanciati molto recentemente:

1. Napoli

2. Roma

3. Bari

4. Catania

5. Palermo

6. Bologna

7. Messina

8. Avellino

9. Lecce

10. Milano

In provincia, FlixBus collega anche Fasano, Ostuni, Francavilla Fontana e Ceglie Messapica

Per l’estate, FlixBus investe anche nella provincia di Brindisi: sulla costa, Fasano viene collegata per la prima volta con Milano e con Grenoble, in Francia, con la possibilità di nuove opportunità a livello di turismo internazionale. Restano operativi anche i collegamenti per Ostuni da Roma, Napoli, Caserta e Avellino.

Nell’entroterra, invece, raddoppia la frequenza sui collegamenti attivi fra Napoli e Francavilla Fontana, che resta raggiungibile anche da Roma e viene collegata con Potenza per la prima volta.

Da Napoli e Roma, infine, si può raggiungere anche Ceglie Messapica, a beneficio di quanti vorranno scoprire le bellezze della Valle d’Itria.

Il concorso social per i 10 anni di FlixBus in Italia: in palio, viaggi gratis verso 6.800 destinazioni

Quest’anno FlixBus compie 10 anni in Italia, e vuole celebrare questo traguardo insieme alle persone che, dal suo lancio sul mercato italiano nel 2015, hanno utilizzato il servizio nel Paese. Per coinvolgerle nei festeggiamenti l’operatore ha lanciato un concorso social mettendo in palio viaggi andata-ritorno verso una qualsiasi fra le 6.800 destinazioni raggiunte in tutto il mondo.

Per partecipare, è sufficiente scattare una foto del proprio viaggio a bordo di FlixBus e condividerla su Instagram taggando l’account @flixbus con l’hashtag #10FlixBusIT.

Ogni settimana, fino al 17 agosto, sarà premiata una foto. Tutti i dettagli sono reperibili nella sezione dedicata del sito: Partecipa al concorso per i 10 anni di FlixBus in Italia!

Con FlixPod, il primo podcast originale FlixBus, si viaggia in compagnia

Quest’anno FlixBus ha anche lanciato FlixPod, il suo primo podcast originale, per raccontare l’esperienza quotidiana di chi viaggia in autobus in Italia e l’evoluzione dei viaggi in generale.

Il podcast è realizzato da FlixBus in collaborazione con On Road Mag, realtà editoriale specializzata nel racconto del mondo dei trasporti, e si avvale della conduzione di Paolo Barilari e di contenuti come dati, informazioni e curiosità sul mondo dei viaggi in autobus, un settore che in Italia ha acquisito sempre più importanza, nonché interviste agli addetti ai lavori, passeggeri, esperti e accademici.

I primi due episodi sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming (qui il link). Il primo tocca il tema delle autostazioni, snodi importanti ma spesso inadatti a supportare le esigenze di chi viaggia, specie di chi vive in aree non collegate dal treno. Il secondo tocca il tema della sostenibilità, connesso ai viaggi in autobus come alternativa all’auto privata capace di ridurre l’impronta carbonica individuale.