Brindisi – Grande successo per lo spettacolo Charlie and the Chocolate Factory, andato in scena il 20 maggio presso il Teatro Don Bosco di Brindisi, a cura della scuola di lingue Formavobis. L’evento ha visto protagonisti bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni impegnati in un’esperienza teatrale completa, recitata interamente in lingua inglese nell’ambito del progetto M.A.D. (Music, Acting, Dancing). La serata si è aperta con l’esibizione della classe “Babies”, con bimbi dai 5 ai 7 anni, guidata dalla docente madrelingua Melissa, che ha portato sul palco un momento tenero e coinvolgente, dimostrando con entusiasmo i progressi linguistici e artistici maturati durante l’anno. A seguire, gli allievi del M.A.D., sotto la guida della docente madrelingua Mrs. Maria Giaimis, l’attrice Daniela Nisi e Danilo Billermann, hanno dato vita alla celebre storia di Roald Dahl, immergendo il pubblico nell’incantato mondo della fabbrica di cioccolato. Un’esibizione brillante, caratterizzata da ottima padronanza dell’inglese, espressività scenica, talento canoro e una forte carica emotiva. Lo spettacolo ha saputo unire intrattenimento, comicità, recitazione, coreografie, e contenuto educativo, trasmettendo valori universali come la gentilezza, la gratitudine e l’onestà. Il progetto teatrale M.A.D. si è così confermato un prezioso strumento formativo, capace di valorizzare il potenziale espressivo dei giovani e rafforzare le competenze linguistiche attraverso l’arte. “Dal nuovo anno accademico partiranno ben cinque percorsi”, ha annunciato Iole La Rosa, fondatrice di Formavobis, “estenderemo l’opportunità di frequentare il M.A.D. ai ragazzi dai 12 ai 15 anni”. Formavobis rinnova così il proprio impegno nella promozione di attività educative innovative e inclusive, capaci di unire crescita personale, apprendimento e creatività. Adesso il meritato riposo dal palcoscenico, per i giovanissimi attori, impegnati ancora a concludere il percorso di preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge. Appuntamento a settembre per la ripresa delle attività, per una nuova, emozionante avventura in un mondo fantastico, luminoso, stimolante. Nelle prossime settimane Formavobis aprirà le porte a curiosi e a nuovi iscritti che volessero provare una lezione del M.A.D. – Formavobis – Via Dalmazia 31 C, Brindisi Email: formavobis.brindisi@gmail.com Tel: 0831.1850339.