Ha causato diversi disagi il forte temporale che si è abbattuto a metà mattinata sulla città di Brindisi.

La pioggia battente ha allagato numerose arterie cittadine bloccando le automobili nel mezzo di veri e propri fiumi di acqua.

I Vigili del Fuoco e la Polizia Locale hanno risposto a numerose richieste di intervento.

I problemi maggiori sono stati riscontrati al quartiere Sant’Elia dove è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per risolvere la situazione.

Completamente allagate anche Via Vespucci (Casale) e Via Marterdomini (Sciaia).

In via Appia un’auto è rimasta bloccata in un tombino e sempre un tombino divelto è stato all’origine di una caduta di un pedone in via Zara (Sciabiche).

L’amministrazione comunale raccomanda di non transitare in prossimità di Canale Patri, in via provinciale per Lecce e di non transitare e sostare in piazzale Spalato.