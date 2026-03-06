Una scossa di terremoto di magnitudo 4,3 della scala Richter è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) con epicentro nella zona del mar Jonio antistante Mirto, in Calabria.

La scossa si è verificata alle 14.22, precisamente alle coordinate 30.705°N, 16.833°E e ad una profondità di soli 10 km

Il terremoto ha destato molta paura in tutta la Calabria e la gente si è riversata per strada.

La scossa stato avvertita in tutta la Puglia, specie nei piani superiori dei palazzi e, soprattutto nella provincia di Brindisi e nel capoluogo che in linea d’aria dista appena 139 Km dall’epicentro del sisma.

Segnalazioni sono giunte sui social network Facebook e X ma, allo stato, non si segnala alcun danno a cose e persone.